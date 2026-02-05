Трамп рассказал, кого именно касается программа депортации из США

Трамп: программа депортации нелегалов из США сфокусирована лишь на преступниках

Программа депортации нелегальных мигрантов из США сфокусирована лишь на совершивших тяжкие преступления. Об этом в интервью телеканалу NBC заявил президент страны Дональд Трамп.

По его словам, федеральные власти полностью сконцентрированы исключительно на «по-настоящему плохих преступниках». Трамп подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов США задерживают наркобаронов, насильников и бандитов.

Комментируя стрельбу в Миннеаполисе, в результате которой агенты Службы иммиграции и таможенного контроля (ICE) лишили жизни протестовавших против антимигрантских рейдов мужчину и женщину, глава Белого дома сказал: «Это плохо».

При этом Трамп указал, что в результате принятых мер были пойманы тысячи преступников.

29 января сообщалось, что власти США приказали сотрудникам ICE не вступать в контакт с провокаторами в ходе мигрантских рейдов в штате Миннесота на фоне массовых протестов. Новые инструкции предусматривают, что сотрудники должны преследовать исключительно тех мигрантов, у которых есть уголовные обвинения или судимости.

Ранее Трамп ответил на вопрос о возможном увольнении министра внутренней безопасности США.