Новые файлы Эпштейна
Скандал с Эпштейном может стоить Стармеру поста премьера

Spectator: скандал с Эпштейном может стоить Стармеру кресла премьера
HENRY NICHOLLS/Reuters

Скандал из-за связи бывшего британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона с американским финансистом Джеффри Эпштейном может стоить премьер-министру Великобритании Киру Стармеру кресла. Об этом сообщает Spectator.

Стармер назначил Мандельсона послом в США в феврале 2025 года, а в сентябре дипломат был уволен из-за связей с Эпштейном.

По данным издания, опасность для премьера заключается в том, что обсуждение связи посла с финансистом происходит не только в частных разговорах, но и в парламенте Великобритании. Депутаты считают, что Стармер не сможет пережить этот скандал.

Связь Мандельсона с Эпштейном рискует привести к «падению» премьера задолго до надвигающейся «катастрофы» на майских выборах.

Издание подчеркивает, что дело с бывшим послом «ядовитой смесью грязи, скандала и некомпетентности».

30 января Минюст США объявил о публикации более 3 млн страниц из дела Эпштейна. Среди материалов представлены десятки фотографий обнаженных девушек.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее в файлах Эпштейна нашли письмо чиновника о связи Трампа с педофилией и «Моссадом».
 
