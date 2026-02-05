Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Россиянам рассказали, в каком возрасте начинается старение мозга

Онищенко: человеческий мозг начинает стареть в 36-39 лет
Billion Photos/Shutterstock/FOTODOM

Процессы старения в головном мозге начинаются в возрасте 36-39 лет. Об этом РИА Новости рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

В качестве примера он привел молодых ученых, которые как раз до 36-39 лет могут продуцировать какие-то идеи, но потом уже живут с тем багажом, который у них есть.

Онищенко пояснил, что у каждого человека старение мозга развивается по-разному. На этот процесс также влияет генетическая предрасположенность.

2 февраля портал The Conversation сообщил, что знание нескольких языков продлевает молодость мозга.

25 января из публикации журнала Nature Communications стало известно, что физическая активность и благоприятные социальные условия могут снижать риск депрессии за счет защиты мозга от последствий хронического стресса.

Ранее сообщалось, что найдена новая причина преждевременного старения.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!