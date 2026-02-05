Россиянам рассказали, в каком возрасте начинается старение мозга

Процессы старения в головном мозге начинаются в возрасте 36-39 лет. Об этом РИА Новости рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

В качестве примера он привел молодых ученых, которые как раз до 36-39 лет могут продуцировать какие-то идеи, но потом уже живут с тем багажом, который у них есть.

Онищенко пояснил, что у каждого человека старение мозга развивается по-разному. На этот процесс также влияет генетическая предрасположенность.

2 февраля портал The Conversation сообщил, что знание нескольких языков продлевает молодость мозга.

25 января из публикации журнала Nature Communications стало известно, что физическая активность и благоприятные социальные условия могут снижать риск депрессии за счет защиты мозга от последствий хронического стресса.

Ранее сообщалось, что найдена новая причина преждевременного старения.