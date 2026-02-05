Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

У россиян осталось меньше недели для оплаты услуг ЖКХ за январь

Депутат Якубовский: оплатить услуги ЖКХ за январь надо не позднее 10 февраля
Alexander Legky/Global Look Press

Оплатить жилищно-коммунальные услуги за январь нужно не позже 10 февраля, а за второй месяц года — не позже 10 марта, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ (жилищно-коммунальному хозяйству) Александр Якубовский.

«Эти сроки действуют в рамках прежнего порядка и сохраняются еще на два расчетных периода», — отметил депутат.

Он добавил, что оплатить ЖКУ рекомендуется безналичными способами — через банки, мобильные приложения, портал «Госуслуги», личные кабинеты управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Это позволит избежать спорных ситуаций. Также можно внести плату на почте и в банковских кассах.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе опроса узнал, какие проблемы сильнее всего волнуют граждан РФ. За неделю ему прислали 2 837 вопросов, адресованных кабмину. В топ-3 попали темы ЖКХ и благоустройства (12,4%), поддержки семей с детьми (10,5%) и миграционная проблема (9,4%).

Ранее россиянам объяснили, как добиться перерасчета коммуналки.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!