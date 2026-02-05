У россиян осталось меньше недели для оплаты услуг ЖКХ за январь

Депутат Якубовский: оплатить услуги ЖКХ за январь надо не позднее 10 февраля

Оплатить жилищно-коммунальные услуги за январь нужно не позже 10 февраля, а за второй месяц года — не позже 10 марта, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ (жилищно-коммунальному хозяйству) Александр Якубовский.

«Эти сроки действуют в рамках прежнего порядка и сохраняются еще на два расчетных периода», — отметил депутат.

Он добавил, что оплатить ЖКУ рекомендуется безналичными способами — через банки, мобильные приложения, портал «Госуслуги», личные кабинеты управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Это позволит избежать спорных ситуаций. Также можно внести плату на почте и в банковских кассах.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе опроса узнал, какие проблемы сильнее всего волнуют граждан РФ. За неделю ему прислали 2 837 вопросов, адресованных кабмину. В топ-3 попали темы ЖКХ и благоустройства (12,4%), поддержки семей с детьми (10,5%) и миграционная проблема (9,4%).

Ранее россиянам объяснили, как добиться перерасчета коммуналки.