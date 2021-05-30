Новый административный регламент выдачи загранпаспортов начал действовать в России

Новый административный регламент выдачи заграничных паспортов в России вступил в силу в воскресенье, 30 мая.

Обновленные правила были введены приказом Министерства внутренних дел страны от 31 марта. Новый регламент не несет существенных изменений в сравнении с предыдущим. Этот документ изменит время ожидания в очередях. В результате теперь при любом обращении оно не превысит 15 минут.

До этого в случае предварительной записи и при получении паспорта время ожидания не должно было быть больше 5 и 10 минут.

В помещениях, где будут выдавать загранпаспорта россиянам, должны быть установлены стенды с образцами заполнения заявлений и перечнем документов, требующихся соотечественникам для получения услуги.

В МВД уточнили, что данный регламент определит порядок оказания государственной услуги на территории России миграционными подразделениями ведомства страны.

В 2020 году москвичи получили возможность в любое время оформить заграничный паспорт с помощью криптокабин, установленных в многофункциональных центрах «Мои документы».

Ранее «Газета.Ru» выяснила, что нововведения не повлекут принципиальных изменений для россиян.

Помимо того, в МИД России опровергли информацию о невозможности оформить загранпаспорт вне страны.