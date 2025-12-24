Петербурженка разбила лицо девятилетней дочери и напала на соседей со шваброй

В Петербурге женщина избила свою дочь и со шваброй напала на соседей, пытавшихся защитить девочку. Об этом сообщает Neva.Today.

Инцидент произошел в ночь на 24 декабря в одном из домов на Полевой улице. Пьяная женщина сначала избивала дверь, а затем напала на свою девятилетнюю дочь, разбила ребенку лицо и выгнала ее из квартиры. Соседи увидели малолетнюю с окровавленным лицом и пригрозили ее матери полицией, а та в ответ напала на соседей со шваброй и избила их — неравнодушные очевидцы получили синяки.

Пострадавшие соседи обратились в правоохранительные органы. Полицейские забрали девочку из квартиры в связи с небезопасностью нахождения ребенка рядом с матерью, также у ребенка сняли побои.

По словам жильцов, женщина регулярно применяет физическое насилие в отношении дочери. Несмотря на случившееся, соседи выразили желание помочь агрессорше, чтобы ребенок не оставался без семьи.

