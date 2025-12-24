На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Петербурженка разбила лицо девятилетней дочери и напала на соседей со шваброй

Neva.Today: в Петербурге мать разбила лицо девятилетней дочери
true
true
true
close
Skrypnykov Dmytro/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге женщина избила свою дочь и со шваброй напала на соседей, пытавшихся защитить девочку. Об этом сообщает Neva.Today.

Инцидент произошел в ночь на 24 декабря в одном из домов на Полевой улице. Пьяная женщина сначала избивала дверь, а затем напала на свою девятилетнюю дочь, разбила ребенку лицо и выгнала ее из квартиры. Соседи увидели малолетнюю с окровавленным лицом и пригрозили ее матери полицией, а та в ответ напала на соседей со шваброй и избила их — неравнодушные очевидцы получили синяки.

Пострадавшие соседи обратились в правоохранительные органы. Полицейские забрали девочку из квартиры в связи с небезопасностью нахождения ребенка рядом с матерью, также у ребенка сняли побои.

По словам жильцов, женщина регулярно применяет физическое насилие в отношении дочери. Несмотря на случившееся, соседи выразили желание помочь агрессорше, чтобы ребенок не оставался без семьи.

Ранее россиянин избил дочь металлическим ковшом за то, что она долго сидела в телефоне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами