Раскрылись подробности смерти 27-летнего биатлониста

Найденный мертвым норвежский биатлонист Сиверт Баккен был в гипоксической маске. Об этом сообщает пресс-служба Норвежской ассоциации биатлона.

Исполняющая обязанности генерального секретаря ассоциации Эмили Нордскар подтвердила, что при обнаружении тела на лице спортсмена была гипоксическая маска. Этот тренировочный аксессуар используется для ограничения поступления кислорода с целью повышения выносливости.

Спортсмен найден мертвым в гостинице, причины смерти не уточняются. Баккен трижды становился чемпионом Европы — в смешанной эстафете в 2021-м, и в спринте и эстафете в 2025-м. Также на его счету победа на этапе Кубка мира в масс-старте. В середине декабря норвежец занял пятое место в спринте на этапе Кубка мира во Франции. Он считался претендентом на поезку в Италию на Олимпиаду 2026 года.

Ранее Международный союз биатлонистов отреагировал на смерть 27-летнего спортсмена.