ВСУ обстреляли город Каменка-Днепровская в Запорожской области

ТАСС: ВСУ ведут обстрел Каменки-Днепровской, зафиксировано 24 артудара
Anatolii Stepanov/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали прифронтовой город Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом рассказали ТАСС в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

«Вооруженные формирования Украины ведут артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской, зафиксировано не менее 24 прилетов. Кроме того, город атаковали не менее 10 беспилотников противника», — заявили в администрации.

На момент публикации материала обстрел продолжался, местные власти уточняли информацию о пострадавших и разрушениях.

Незадолго до этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате атаки БПЛА противника без электроснабжения остались 4929 абонентов Каменско-Днепровского муниципального округа. Отключения коснулись города Каменка-Днепровская, сел Водяное, Днепровка, Мичурино.

Также 24 декабря в министерстве обороны России сообщили, что в период с 13:00 до 20:00 мск над российскими регионами сбили 132 беспилотника. Больше всего украинских БПЛА уничтожили над Белгородской и Брянской областями — 46 и 42 беспилотника соответственно.

Ранее ВСУ нанесли удар по городу — спутнику Запорожской АЭС.

