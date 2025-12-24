Алена Блин раскрыла, станет ли матерью

Звезда шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова отметила 45-летие в одном из московских ресторанов. Об этом сообщило издание kp.ru.

Друзья, желая Жигаловой успехов в карьере, пожелали ей подумать о детях.

«Хорошо, дети будут!» — согласилась она.

Накануне актриса Азиза Минекаева призналась, что хочет стать многодетной матерью.

Минекаева рассказала, что хочет воспитывать трех детей. Артистка и ее муж Рузиль хотят дочь. Пара уже придумала имя для будущего ребенка. Актриса не стала раскрывать его, так как, по ее мнению, потом уже «не будет интересно».

Рузиль Минекаев познакомился с Азизой Бекмановой (в девичестве) в театральном училище в 2015 году, а затем вместе учился в ГИТИСе. Пара воспитывает сына Рэмиля.

Ранее бездомной звезде Nickelodeon помог бывший коллега по сериалу.