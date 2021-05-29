Против приморских чиновников завели уголовное дело после нападения стаи собак на ребенка

Следственный комитет по Приморскому краю возбудил уголовное дело по статье о халатности со стороны должностных лиц администрации Артемовского городского округа, сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.

«Возбуждено уголовное дело по факту халатности со стороны должностных лиц администрации Артемовского городского округа, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Причиной стало то, что местные чиновники не заключили вовремя контракт на отлов бездомных животных, вследствие чего 26 мая стая собак напала и покусала 13-летнюю девочку в городе Артем Приморского края.

В настоящее время расследование продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Оренбургской области в городе Новотроицке бездомная собака напала на шестилетнюю девочку во дворе жилого дома, после чего Следственный комитет возбудил уголовное дело.