Кипелов выступил в Белгороде во время блэкаута

Кипелов продолжил концерт в Белгороде, несмотря на блэкаут после атаки
Кадр из видео/Telegram-канал «SHOT»

Во время выступления рок-группы «Кипелов» под руководством Валерия Кипелова в Белгороде произошел блэкаут из-за украинской атаки, музыкантам пришлось выступать с акустикой и без света. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

Выступление проходило в белгородском доме культуры «Энергомаш». На опубликованных каналом кадрах музыканты сидят на краю сцены, подсвеченной фонариком, играют на акустике, а собравшиеся зрители подпевают им.

«Валерия Кипелова и его слушателей не остановила атака ВСУ и блэкаут. Концерт продолжается с включенными фонариками и под акустику», — говорится в материале.

3 февраля около 20:30 мск в Белгороде и области объявили ракетную опасность из-за обстрела ВСУ. После этого губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе есть серьезные повреждения на инфраструктурном объекте. В результате атаки Белгород и несколько округов, включая Яковлевский, Шебекинский, Грайворонский и Ракитянский остались без электричества.

Ранее Гладков сообщил об ухудшении обстановки в Белгородском приграничье.
 
