Архангелогородка два года избивала свою малолетнюю дочь и попала под суд

Shutterstock

В Архангельске перед судом предстанет 42-летняя женщина, обвиняемая в избиении восьмилетней дочери. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в округе Варавино-Фактория, где проживала семья. С сентября 2023 года по июнь 2025 года горожанка систематически избивала и совершала иные насильственные действия в отношении своей малолетней дочери. Ребенка изъяли из семьи и отправили в государственное соцучреждение.

С обвиняемой хотят взыскать 500 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда ребенку. Уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ и 156 УК РФ в отношении женщины направлено в Ломоносовский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Кубани отец два года «воспитывал» детей электрошокером.
 
