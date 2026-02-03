Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Воркутинец сломал возлюбленной ребра табуретом, а затем предложил ей руку и сердце

В Воркуте мужчина сломал возлюбленной ребра табуретом, а потом позвал замуж
Shutterstock

В Воркуте вынесли приговор мужчине, который избил возлюбленную табуретом, а затем позвал ее замуж. Об этом со ссылкой на городскую прокуратуру сообщают «Новости Коми».

Инцидент произошел, когда мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Испытав приступ ревности, он стал ссориться со своей сожительницей, а затем схватил деревянный табурет и нанес ей несколько ударов — у пострадавшей оказались сломаны несколько ребер.

После случившегося мужчина решил загладить вину, даря возлюбленной украшения и технику. Он также позвал ее замуж, рассчитывая на прекращение преследования в связи с примирением сторон. Суд учел эти обстоятельства как смягчающие, но все равно признал агрессора виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести с применением предмета, используемого в качестве оружия. Ему назначили наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей.

Ранее россиянка вытащила женщину из такси и избила ногами из-за ревности к мужу.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!