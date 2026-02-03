Размер шрифта
Общество

Пьяный россиянин на спор отрезал приятелю палец секатором и попал под суд

В Подмосковье осудили мужчину, который на спор отрезал приятелю палец секатором
Руслан Кривобок/РИА Новости

В Подмосковье вынесли приговор мужчине, который, будучи пьяным, на спор отрезал своему приятелю палец. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Инцидент произошел в августе прошлого года на даче в Можайском муниципальном округе. Двое распивали там спиртное и поссорились, когда оба находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В ходе конфликта один предложил второму отрезать ему пальцы садовым секатором, утверждая, что тот не осмелится это сделать. Однако тот взял секатор и отсек своему товарищу мизинец, а затем убрал его в морозилку и стал оказывать первую помощь пострадавшему.

Мужчина, оставшийся без пальца, в состоянии шока накинулся на приятеля, и тот в ответ ударил его секатором по голове. В результате у пострадавшего диагностировали ушиб головного мозга, травматическую ампутацию пальца и шок — приживить палец обратно не удалось.

Нападавший признал вину, раскаялся и компенсировал приятелю расходы на лечение. Потерпевший заявил, что не держит на товарища зла и просил суд о снисхождении. Виновному назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

Ранее мужчине отрезало пальцы «болгаркой» в Москве.
 
