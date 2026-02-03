Бывший тренер «Динамо» рассказал, надо ли собирать сборную России во время отстранения

Бывший главный тренер московского «Динамо» Алексей Петрушин поддержал решение собирать сборную России во время отстранения от международных матчей, передает Vprognoze.ru.

«Правильно, что сборная не перестала играть. А осталась, хоть какие-то игры сборная провела, причем были и очень неплохие соперники, которых наши обыграть не смогли. Поэтому собирать сборную во время отстранения — это не ошибка», — сказал Петрушин.

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года.

Ранее в Госдуме оценили желание главы ФИФА вернуть Россию.