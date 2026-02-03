Размер шрифта
Бывший тренер «Динамо» рассказал, надо ли собирать сборную России во время отстранения

Тренер Петрушин: правильно, что сборная России не перестала играть
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Динамо» Алексей Петрушин поддержал решение собирать сборную России во время отстранения от международных матчей, передает Vprognoze.ru.

«Правильно, что сборная не перестала играть. А осталась, хоть какие-то игры сборная провела, причем были и очень неплохие соперники, которых наши обыграть не смогли. Поэтому собирать сборную во время отстранения — это не ошибка», — сказал Петрушин.

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года.

Ранее в Госдуме оценили желание главы ФИФА вернуть Россию.
 
