Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

США не стали отменять переговоры с Ираном из-за сбитого БПЛА

Белый дом: переговоры США и Ирана все еще в силе, несмотря на инцидент с БПЛА
Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Запланированные на текущую неделю переговоры между Соединенными Штатами и Исламской Республикой Иран по-прежнему в силе, несмотря на инцидент со сбитым иранским беспилотником. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью телеканалу Fox News.

«Специальный посланник Уиткофф продолжает подготовку к проведению переговоров с иранской стороной на этой неделе. На данный момент, планам ничего не угрожает», — сказала она, отвечая на вопрос о произошедшем инциденте с беспилотником.

Она также подчеркнула, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает различные варианты действий в отношении Ирана, включая возможность применения военной силы.

3 февраля американский истребитель F-35 уничтожил иранский беспилотный летательный аппарат Shahed-139, приближавшийся к авианосцу Abraham Lincoln. Согласно заявлению американских представителей, дрон «предпринял неоправданный маневр в направлении корабля».

Накануне издание Axios сообщило, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обсудят возможную ядерную сделку 6 февраля в Стамбуле.

Ранее политолог спрогнозировал полноценный военный конфликт США и Ирана в 2026 году.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!