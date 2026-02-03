США не стали отменять переговоры с Ираном из-за сбитого БПЛА

Белый дом: переговоры США и Ирана все еще в силе, несмотря на инцидент с БПЛА

Запланированные на текущую неделю переговоры между Соединенными Штатами и Исламской Республикой Иран по-прежнему в силе, несмотря на инцидент со сбитым иранским беспилотником. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью телеканалу Fox News.

«Специальный посланник Уиткофф продолжает подготовку к проведению переговоров с иранской стороной на этой неделе. На данный момент, планам ничего не угрожает», — сказала она, отвечая на вопрос о произошедшем инциденте с беспилотником.

Она также подчеркнула, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает различные варианты действий в отношении Ирана, включая возможность применения военной силы.

3 февраля американский истребитель F-35 уничтожил иранский беспилотный летательный аппарат Shahed-139, приближавшийся к авианосцу Abraham Lincoln. Согласно заявлению американских представителей, дрон «предпринял неоправданный маневр в направлении корабля».

Накануне издание Axios сообщило, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обсудят возможную ядерную сделку 6 февраля в Стамбуле.

Ранее политолог спрогнозировал полноценный военный конфликт США и Ирана в 2026 году.