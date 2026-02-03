В Кировской области учителя спасли ребенка от истязаний матери

Жительница Кировской области в течение месяца избивала 11-летнюю дочь, девочку спасли учителя, заметившие синяки. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

30-летняя жительница Нововятска с декабря 2025 по январь 2026 года систематически избивала свою дочь ногами и ремнем. По данным местных СМИ, ребенка от побоев спасли педагоги школы, которые заметили синяки на теле 11-летней девочки и обратились в правоохранительные органы.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело об истязании, несовершеннолетняя и семьи изъята, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Южно-Сахалинске приемная мать избила пятилетнюю дочь до комы. Два месяца назад девочка уже поступала в медучреждение с кровоподтеками и гематомами. Тогда информацию передали в органы опеки.

Ранее на Кубани отец два года «воспитывал» детей электрошокером.