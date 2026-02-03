Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

В Кировской области учителя спасли ребенка от истязаний матери

В Кировской области мать истязала дочь-подростка
Виталий Аньков/РИА Новости

Жительница Кировской области в течение месяца избивала 11-летнюю дочь, девочку спасли учителя, заметившие синяки. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

30-летняя жительница Нововятска с декабря 2025 по январь 2026 года систематически избивала свою дочь ногами и ремнем. По данным местных СМИ, ребенка от побоев спасли педагоги школы, которые заметили синяки на теле 11-летней девочки и обратились в правоохранительные органы.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело об истязании, несовершеннолетняя и семьи изъята, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Южно-Сахалинске приемная мать избила пятилетнюю дочь до комы. Два месяца назад девочка уже поступала в медучреждение с кровоподтеками и гематомами. Тогда информацию передали в органы опеки.

Ранее на Кубани отец два года «воспитывал» детей электрошокером.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!