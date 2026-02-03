28 клубов из одной страны призвали УЕФА исключить Россию из своей стуктуры

28 эстонских футбольных клубов направили письмо генеральному секретарю Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Теодору Теодоридису с призывом прекратить солидарные выплаты российским клубам и полностью исключить их из структуры УЕФА, сообщает Sport24 со ссылкой на эстонские СМИ.

В августе 2025 года стало известно о том, что Россия получила от УЕФА с 2022 года €10,9 млн. В декабре 2025 года стало известно, что России получит еще €3,83 млн.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее украинский клуб резко отреагировал на заявление Джанни Инфантино по России.