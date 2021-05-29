В МЧС экстренно предупредили москвичей о непогоде

В МЧС экстренно предупредили москвичей о сильном дожде, грозе и ветре. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет: в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 29 мая местами по Москве ожидается дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендовали жителям столицы снизить скорость при вождении, увеличить дистанцию, а также избегать обгонов и перестроений из ряда в ряд. Также в МЧС посоветовали не парковать машины под деревьями и не оставлять детей одних.

Пешеходам стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, запрещено прятаться под деревьями. При движении вдоль дороги рекомендуется использовать светоотражающие элементы в одежде.

Ранее в Росгидрометцентре прогнозировали, что в столице 29 мая ожидается до +21°С.