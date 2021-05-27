В Литве на территорию посольства Белоруссии бросили бутылки с краской

На территории посольства Белоруссии в Вильнюсе были обнаружены стеклянные бутылки с красками, сообщает «Sputnik Литва» со ссылкой на полицию республики.

«Утром в среду правоохранительные органы получили сообщение о том, что на территории белорусского диппредставительства, которое находится на улице Миндауго, обнаружены две стеклянные бутылки с краской. Одна из них была разбита», — сказали в полиции.

Агентство дополняет, что к ним были прикреплены красно-белые полоски. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее Госдепартамент США порекомендовал американским гражданам не посещать Белоруссию.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Франция закрыла свое небо для белорусской авиакомпании «Белавиа». Также ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты над Белоруссией.

Украина приостановила авиасообщение с Белоруссией с 26 мая.