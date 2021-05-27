Мясников рассказал о признаке рака, который можно заметить во время приема пищи

В эфире телеканала «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников назвал симптом рака пищевода, на который стоит обратить внимание во время еды. Об этом сообщает РИА «Новости».

Таким симптомом является дисфагия — ощущение, когда что-то мешает глотать. Быстрое прогрессирование нарушения глотания в данном случае может стать признаком онкологического заболевания. Врач уточнил, что со временем у больного также возникают трудности с проглатыванием жидкости.

«Если не проходит твердая пища, это, как правило, связано с механическим затруднением прохождения по пищеводу. Это далеко не обязательно рак», — объяснил Мясников.

По словам медика, при появлении дисфагии пациенту следует обратиться к врачу и выяснить причину проблем с глотанием. Он пояснил, что это нарушение может быть симптомом не онкологического заболевания, а психосоматического расстройства.

К главным факторам риска развития рака пищевода Мясников отнес курение, употребление алкоголя, наличие бактерии хеликобактер пилори, плохую гигиену полости рта, а также злоупотребление острыми и маринованными продуктами.

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