В Роспотребнадзоре рассказали о российских версиях коронавируса

В России выявляются локальные варианты коронавируса с мутациями, характерными для британского и южноафриканского штаммов патогена, сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в беседе с РИА «Новости».

По его словам, за последнее время по России, в том числе в Москве, было выявлено несколько сотен случаев завоза британского варианта вируса, при этом фиксируются также и локальные варианты.

«Пока преждевременно говорить о том, что они действительно обладают какими-то особыми для людей свойствами», – рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что давать названия таким вариантам преждевременно, сначала нужно накопить достаточный объем данных.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что у перенесших COVID-19 россиян стали чаще появляться осложнения.

За весь период пандемии в России зарегистрировано более 5 млн случев заражения коронавирусом нового типа, более 119 тысяч заболевших скончались. Выздоровели более 4,6 млн человек.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии регистрацию прошли вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».