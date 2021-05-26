Франция не позволила самолету «Белавиа» пересечь свое воздушное пространство

Самолет авиакомпании «Белавиа» не смог попасть в воздушное пространство Польши из-за запрета Франции на полет над своей территорией для всех белорусских рейсов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Польского агентства воздушного движения Павла Лукашевича.

По его словам, польские службы передали информацию о запрете экипажу указанного самолета.

«Экипажу сообщили эту информацию о том, что он может иметь проблемы при пересечении воздушного пространства Франции, и он сейчас решает, что делать дальше», — сказал Павел.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Франция закрыла свое небо для белорусской авиакомпании «Белавиа». Также ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты над Белоруссией.

Украина приостановила авиасообщение с Белоруссией с 26 мая.