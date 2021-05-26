Госдума в первом чтении приняла закон об ужесточении контроля выдачи оружия

Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект об ужесточении контроля за выдачей оружия, сообщает Система обеспечения законодательной деятельности.

Согласно этому законопроекту, будет введен список медицинских противопоказаний, при которых покупка оружия будет запрещена, а покупка и ношение оружия без медицинского освидетельствования на наличие этих противопоказаний будет также запрещена. Полный список противопоказаний составит правительство.

Пройти такое медосвидетельствование можно будет только в государственных больницах по месту регистрации, среди списка необходимых осмотров — проверка на наркотики и психотропные препараты, а также психологическое тестирование. Пока будет проходить медосвидетельствование, предыдущие лицензии на оружие будут аннулированы, а само оружие — изъято.

Росгвардия получит доступ к создаваемой единой базе справок о прохождении медосвидетельствований на получение оружия. Уклонение от прохождения обследования будет караться аннулированием лицензии.

Законопроект был внесен в Госдуму 17 мая. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после произошедшей 11 мая стрельбы в школе в Казани глава государства Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову разработать новое положение о видах оружия, разрешенного к гражданскому обороту.

11 мая в казанской гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. Погибли 9 человек, 23 пострадали. По факту нападения возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. 12 мая нападавший был арестован на два месяца.