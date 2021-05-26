Нарышкин назвал кощунственными дискуссии на ряд тем о Великой Отечественной войне

Глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что существуют некоторые темы о Великой Отечественной войне, дискутировать на которые кощунственно. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-24».

«Ну, например, факт состоит в том, что ответственность за развязывание Второй мировой войны целиком и полностью лежит на руководстве нацистской Германии. И это зафиксировано в решениях Нюрнбергского трибунала, и эти решения не имеют срока давности», — подчеркнул Нарышкин.

Он добавил, что еще одним историческим фактом является то, что решающую роль в победе над нацистской Германией сыграли СССР и Красная армия. Именно советская армия освободила страны Восточной и часть стран Центральной Европы.

Также Нарышкин отметил, что есть темы, по которым следует дискутировать. Эти темы в том числе обсуждают в научном сообществе.

Власти России неоднократно заявляли о том, что ряд европейских стран стремятся переписать историю. Российский президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия должна обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.