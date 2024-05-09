Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Красной площади заметили потерянный участником парада Победы ботинок

На параде Победы в Москве солдат потерял ботинок и продолжил маршировать

Участник парада Победы на Красной площади в Москве потерял ботинок, но не остановился и пошел дальше. Видео опубликовано в Telegram-канале «Пул №3».

Ботинок лежал прямо на пути марширующих. Предположительно, ботинок слетел с ноги одного из российских военных. Солдат, потерявший обувь, не вернулся и, вероятно продолжил путь.

Военный парад в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве.

В военном параде приняли участие более девяти тысяч военнослужащих. Из них более тысячи человек являются участниками специальной военной операции (СВО) на Украине. На параде также были представлены свыше 70 единиц боевой техники.

Директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов заявил, что трепетное отношение жителей постсоветского пространства к Дню Победы зачастую становится той болевой точкой, по которой уже много лет бьют оппоненты России в попытках лишить граждан бывшего СССР общей исторической памяти.

Ранее жители Латвии смогли увидеть парад Победы в Москве благодаря хакерам.

Все новости на тему:
Парад Победы — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами