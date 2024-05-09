На Красной площади заметили потерянный участником парада Победы ботинок

Участник парада Победы на Красной площади в Москве потерял ботинок, но не остановился и пошел дальше. Видео опубликовано в Telegram-канале «Пул №3».

Ботинок лежал прямо на пути марширующих. Предположительно, ботинок слетел с ноги одного из российских военных. Солдат, потерявший обувь, не вернулся и, вероятно продолжил путь.

Военный парад в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошел на Красной площади в Москве.

В военном параде приняли участие более девяти тысяч военнослужащих. Из них более тысячи человек являются участниками специальной военной операции (СВО) на Украине. На параде также были представлены свыше 70 единиц боевой техники.

Директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов заявил, что трепетное отношение жителей постсоветского пространства к Дню Победы зачастую становится той болевой точкой, по которой уже много лет бьют оппоненты России в попытках лишить граждан бывшего СССР общей исторической памяти.

Ранее жители Латвии смогли увидеть парад Победы в Москве благодаря хакерам.