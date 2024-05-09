В Германии назвали собаку Лукашенко «отвлекающим маневром» на параде Победы

Шпиц по кличке Умка, хозяином которого является президент Белоруссии Александр Лукашенко, стал «отвлекающим маневром» на параде Победы в Москве. Об этом в своей статье написал эксперт немецкого журнала Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

По его словам, высокопоставленных иностранных гостей на мероприятии «не хватало», погода в российской столице была промозглой.

«Умка выглядел не совсем счастливым среди хлопьев снега при температуре около нуля», — считает Рёпке.

Вместе с тем он отметил, что эта собака может запомниться международной аудитории.

Как сообщалось, Лукашенко взял с собой на парад Победы своего шпица.

В военном параде в честь 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Москве приняли участие более девяти тысяч военнослужащих. Из них более тысячи человек являются участниками специальной военной операции (СВО) на Украине. На параде также были представлены свыше 70 единиц боевой техники.

Ранее Лукашенко рассказал о роли победы в ВОВ в отношениях между Россией и Белоруссией.