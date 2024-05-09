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ВСУ атаковали Белгородскую область дроном-камикадзе

Губернатор Гладков: беспилотник ВСУ атаковал село Муром в Белгородской области

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Inna Varenytsia/Reuters

Вооруженные силы Украины атаковали дроном-камикадзе село Муром Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате взрыва пострадавших нет, повреждены фасад частного жилого дома и два легковых автомобиля», — написал глава региона.

До этого Гладков заявил, что число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до 11. По словам главы региона, пятеро пострадавших переведены на домашнее лечение после оказания медицинской помощи. Остальные белгородцы, получившие ранения в результате обстрела, находятся в городской больнице №2.

В частности, там лечатся четверо женщин с осколочными ранениями разных частей тела и контузиями, а также двое мужчин с травмами, уточнил Гладков. Он добавил, что те или иные разрушения зафиксированы в 84 квартирах 26 многоквартирных домов и одном частном доме. Кроме того, повреждения получили 53 транспортных средства и линия газоснабжения.

До этого в Минобороны России сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили почти 30 беспилотников, 15 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire и несколько оперативно-тактических ракет ATACMS, выпущенных ВСУ.

Ранее Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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