Залужный официально стал послом Украины в Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский официально назначил бывшего главкома Вооруженных сил страны (ВСУ) Валерия Залужного послом Украины в Великобритании. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на указ Зеленского.

В этот же день Зеленский официально уволил Залужного с военной службы с правом ношения военной формы.

7 марта 2024 года стало известно, что Залужного назначат на должность посла Украины в Великобритании. Лондону был направлен соответствующий запрос на агреман. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что его политический конкурент сам изъявил желание поработать на дипломатическом направлении.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в Москве считают, что сейчас рано комментировать информацию об усилиях США по поиску замены президента Украины Владимира Зеленского.

В пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России заявили, что США контактируют с бывшим президентом Украины и лидером партии «Европейская солидарность» Петром Порошенко, мэром Киева Виталием Кличко, руководителем офиса украинского президента Андреем Ермаком и экс-главой ВСУ Валерием Залужным.

Ранее сторонники Зеленского выразили недовольство награждением Залужного.