Экс-наставник «Спартака» номинирован на приз лучшему тренеру сезона АПЛ

Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери, который ранее возглавлял московский «Спартак», вошел в список претендентов на приз лучшему тренеру Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Помимо Эмери, на приз претендуют также Юрген Клопп из «Ливерпуля», Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити», Микел Артета из лондонского «Арсенала» и Андони Ираола из «Борнмута».

В турнирной таблице АПЛ «Астон Вилла» идет четвертой и имеет шансы попасть в Лигу чемпионов. Команда также продолжает выступление в Лиге конференций, дойдя до полуфинала турнира. Специалист тренирует команду с 2022 года.

Эмери проработал в «Спартаке» с июня по конец ноября 2012 года. Его последним матчем на посту наставника красно-белых стала игра против московского «Динамо» (1:5). Именно после этого матча Артем Дзюба назвал Эмери «тренеришкой». После ухода из «Спартака» он поработал в «Севилье», «ПСЖ», «Арсенале» и «Вильярреале».

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