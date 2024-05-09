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Экс-разведчик США раскритиковал заявление генерала Ходжеса о ядерном оружии РФ

Экс-разведчик США Риттер осудил генерала Ходжеса после слов о ядерном оружии РФ

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Андрей Бортко/РИА Новости

Бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Скотт Риттер обрушился с критикой на заявление экс-командующего американской армией в Европе генерала Бена Ходжеса о ядерных учениях ВС России. Соответствующий пост он выложил на своей страничке в социальной сети X.

«Для генерала ты довольно глуп. Россия установила красную линию — никакого вмешательства НАТО на Украину», — говорится в публикации.

Риттер также добавил, что РФ предупредила Францию и Великобританию в случае их продвижения вперед, о возможном ответе ударами по целям за границами Украины.

«Это приведет к использованию статьи 5 (устава НАТО. — «Газета.Ru»)», — полагает эксперт.

По оценке отставного военного, в таком случает Североатлантический альянс будет вынужден атаковать стратегические цели в России, что спровоцирует ее ответный удар ядерным оружием по странам НАТО.

Он подчеркнул, что РФ не блефует и действительно способна нанести ядерный удар в случае захождения странами военно-политического блока за красные линии.

До этого Ходжес заявил, что Украина должна игнорировать требование Вашингтона не наносить удары по российским нефтезаводам.

Ранее американский генерал сделал неутешительный прогноз для ВСУ.

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