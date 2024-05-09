Несколько сотен человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Берлине

Несколько сотен человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в столице Германии — Берлине — в День Победы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные предварительной оценки.

Согласно информации агентства, участники мероприятия собрались в парке Тиргартен и возложили цветы к мемориалу павшим во времена Великой Отечественной войны советским воинам. Демонстранты несли в руках Знамена Победы, распевали песни военных лет и кричали «Ура».

В материале отмечается, что городская полиция в интересах безопасности приняла решение пропускать людей к мемориалу только малыми группами по десять человек и в сопровождении полицейских. Данное решение спровоцировало возмущение у участников акции, некоторые вступали в перепалку с правоохранителями.

Перед этим стало известно, что отмечать День Победы на постсоветском пространстве будут далеко не все. Несколько государств перенесли праздник на 8 мая для борьбы с «российским влиянием», а 9 мая будут отмечать День Европы. Что происходит с Днем Победы в некогда дружественных республиках Советского Союза — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Испании состоялась акция «Бессмертный полк».