Петербургская пенсионерка пообщалась с мошенниками и лишилась 7,2 млн рублей

В Петербурге 78-летняя пенсионерка поговорила с мошенниками и лишилась крупной суммы денег. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, неизвестный связался с пожилой женщиной 3 мая, когда та находилась на даче. Собеседник представился якобы сотрудником Росфинмониторинга и сообщил, что на пенсионерку якобы взяли кредит на миллион рублей. Злоумышленник сказал, что перевод якобы остановлен, но теперь ей необходимо пообщаться с кем-то из ФСБ.

Вскоре пенсионерке позвонил уже «сотрудник ФСБ» и убедил ее перевести деньги на «безопасный счет». Пожилая женщина последовала инструкциям афериста в полной уверенности, что оказывает помощь в поимке террориста. Позже злоумышленники убедили ее вернуться в город, обналичить сбережения и передать их «надежному человеку».

После этого она в течение двух дней встречалась с «надежным человеком» мошенников — узнать друг друга курьеру аферистов и пенсионерке помогал пароль «енот». Всего женщина отдала преступникам около 7,2 млн рублей.

Ранее пенсионерка из Петербурга передала аферистам более 11 млн рублей в валюте.