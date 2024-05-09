Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Петербургская пенсионерка пообщалась с мошенниками и лишилась 7,2 млн рублей

«Фонтанка»: в Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 7,2 млн рублей

close
100%
Depositphotos

В Петербурге 78-летняя пенсионерка поговорила с мошенниками и лишилась крупной суммы денег. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, неизвестный связался с пожилой женщиной 3 мая, когда та находилась на даче. Собеседник представился якобы сотрудником Росфинмониторинга и сообщил, что на пенсионерку якобы взяли кредит на миллион рублей. Злоумышленник сказал, что перевод якобы остановлен, но теперь ей необходимо пообщаться с кем-то из ФСБ.

Вскоре пенсионерке позвонил уже «сотрудник ФСБ» и убедил ее перевести деньги на «безопасный счет». Пожилая женщина последовала инструкциям афериста в полной уверенности, что оказывает помощь в поимке террориста. Позже злоумышленники убедили ее вернуться в город, обналичить сбережения и передать их «надежному человеку».

После этого она в течение двух дней встречалась с «надежным человеком» мошенников — узнать друг друга курьеру аферистов и пенсионерке помогал пароль «енот». Всего женщина отдала преступникам около 7,2 млн рублей.

Ранее пенсионерка из Петербурга передала аферистам более 11 млн рублей в валюте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами