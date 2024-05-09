Стала известна потенциальная дата вступления Украины в Евросоюз

Посол Европейского союза (ЕС) на Украине Катарина Матернова заявила, что считает вполне реальным присоединение Киева к политическому объединению в 2030 году. Об этом она сообщила в интервью украинскому «24 каналу».

По ее словам, предложенный главой Евросовета Шарлем Мишелем ориентир по вступлению на 2030 год вполне реален.

«Учитывая мои собственные наблюдения, жизнь в Киеве, взаимодействие с украинскими властями, представителями бизнеса и медиа, а также учитывая процесс расширения в прошлом, который я хорошо знаю, я считаю, что 2030 год – это вполне реальная дата», – заявила Матернова.

В то же время она отметила, что на процесс евроинтеграции влияет конфликт с Россией, а также прогресс в реформах.

До этого председатель Европейского парламента Роберта Метсола заявила, что путь к вступлению Украины в ЕС будет сложным, но дорога Киева в объединение является уникальной.

В настоящее время в Евросоюз входят 27 стран. Странами – кандидатами на вступление являются Турция, Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, Украина и Молдавия. Также на получение статуса кандидата претендует Косово.

Ранее Зеленский захотел увидеть Белоруссию в Евросоюзе.