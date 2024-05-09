Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стала известна потенциальная дата вступления Украины в Евросоюз

Посол Матернова: Украина может вступить в Евросоюз в 2030 году

close
100%
Global Look Press

Посол Европейского союза (ЕС) на Украине Катарина Матернова заявила, что считает вполне реальным присоединение Киева к политическому объединению в 2030 году. Об этом она сообщила в интервью украинскому «24 каналу».

По ее словам, предложенный главой Евросовета Шарлем Мишелем ориентир по вступлению на 2030 год вполне реален.

«Учитывая мои собственные наблюдения, жизнь в Киеве, взаимодействие с украинскими властями, представителями бизнеса и медиа, а также учитывая процесс расширения в прошлом, который я хорошо знаю, я считаю, что 2030 год – это вполне реальная дата», – заявила Матернова.

В то же время она отметила, что на процесс евроинтеграции влияет конфликт с Россией, а также прогресс в реформах.

До этого председатель Европейского парламента Роберта Метсола заявила, что путь к вступлению Украины в ЕС будет сложным, но дорога Киева в объединение является уникальной.

В настоящее время в Евросоюз входят 27 стран. Странами – кандидатами на вступление являются Турция, Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, Босния и Герцеговина, Украина и Молдавия. Также на получение статуса кандидата претендует Косово.

Ранее Зеленский захотел увидеть Белоруссию в Евросоюзе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами