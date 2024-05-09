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Эрдоган призвал Россию и Украину вернуться к переговорам

Эрдоган: Турция внимательно следит за ситуацией на Украине

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Michael Varaklas/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара внимательно следит за ситуацией на Украине, призывает стороны вернуться к переговорам. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении канцелярии президента Турции отмечается, что в рамках телефонного разговора Эрдогана с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой обсуждались двухсторонние отношения, а также глобальные и региональные вопросы.

Эрдоган восхитился позицией Бразилии по поводу действий Израиля на палестинских территориях, а также высказался о необходимости прекращения огня и поставке гуманитарной помощи в регион.

Также президент Турции подчеркнул, что Анкара призывает Москву и Киев работать над установлением справедливого мира на основе прав и закона.

До этого вероятность мирного соглашения РФ и Украины сочли в Турции равной нулю. Дипломатический источник прокомментировал сообщения о том, что Эрдоган якобы продвигает проект трехстороннего мирного соглашения, который будет основан на договоренностях между РФ и Украиной, достигнутых в Стамбуле в марте 2022 года.

В Турции заявили, что выступают за участие РФ в швейцарском саммите.

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