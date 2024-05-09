Зеленский и Порошенко пропали из базы розыска МВД России

Президент Украины Владимир Зеленский и бывший украинский лидер Петр Порошенко, которые ранее были объявлены в розыск, пропали из базы министерства внутренних дел России. Запросы по их именам не дают результатов.

«По вашему запросу нет информации», — говорится в сообщении после ввода запросов.

4 мая МВД РФ объявило в розыск Зеленского и Порошенко.

Telegram-канал Shot писал, что против Зеленского в Донецкой народной республике (ДНР) возбуждено уголовное дело по двум статьям — о развязывании и ведении агрессивной войны и о применении запрещенных средств и методов ведения войны. По данным источника, по тем же статьям возбуждено дело против Петра Порошенко

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявлял, что Зеленского могут свергнуть через революцию в Раде.

Ранее воздушная тревога прозвучала во время выступления Зеленского.