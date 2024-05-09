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Названы препараты, повышающие риск развития опухоли мозга

The BMJ: прогестагены могут повышать риск развития менингомы

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Shutterstock

Ученые из Французского университета Paris-Est Crеteil в составе научного коллектива обнаружили, что препараты на основе стероидных женских половых гормонов класса прогестагенов могут повышать риск развития менингомы — разновидности опухоли головного мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале The BMJ.

В научной работе использовались данные более 18 тысяч женщин (средний возраст которых составил 58 лет), перенесших операцию по удалению внутричерепной менингиомы в 2009-2018 годах. Информация об испытуемых была взята из архивов Национальной системы здравоохранения Франции (SNDS). Также в исследование были включены сведения о 90 305 здоровых женщинах.

Ученые стремились выяснить, как прием прогестагенов (прогестерона, гидроксипрогестерона, дидрогестерона, медрогестона, промегестона и левоноргестрела и других препаратов) влияет на риск развития менингомы. Эта (чаще всего) доброкачественная опухоль мозговых оболочек может сдавливать нервную ткань, нарушая ее функцию.

Результаты показали, что длительное применение (в течение года и дольше) препарата медрогестона было связано боле чем с четырехкратным повышением риска развития внутричерепной менингиомы, требующей хирургического вмешательства. Медроксипрогестерон увеличивал вероятность развития опухоли этого типа в 5,6 раза, а промегестон — в 2,7 раза.

В число потенциальных провокаторов менингомы также вошли хлормадинона ацетат, номегестрола ацетат и ципротерона ацетат. Однако препараты прогестерон и дидрогестерон не продемонстрировали способность влиять на опухолевый рост.

По словам исследователей, результаты их работы нужно интерпретировать с осторожностью. Нельзя с точностью утверждать, что прием прогестагенов вызывает менингому. Потенциальными причинами ее развития могут быть и другие факторы, включая генетическую предрасположенность.

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