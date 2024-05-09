Назван потенциальный преемник Тима Кука на посту главы Apple

Следующим главой Apple после ухода Тима Кука на пенсию может стать нынешний главный операционный директор компании Джефф Уильямс, пишет Bloomberg.

Сам Кук также являлся исполнительным директором при Стиве Джобсе, прежде чем был назначен генеральным директором технологического гиганта в 2011 году.

Несмотря на то, что Уильямс является явным фаворитом для избрания на должность главы Apple, возникают опасения по поводу его возраста и возможности долгосрочного пребывания на посту. Дело в том, что он лишь на два года моложе Кука, которому сейчас 63 года.

Среди других потенциальных преемников Кука эксперты Bloomberg назвали старшего вице-президента Apple по разработке аппаратного обеспечения Джона Тернуса, ответственного за разработку ПО Крейга Федериги, а также Дейдре О'Брайен, курирующую розничные операции компании.

Между тем сам Тим Кук сосредоточен на решении проблем Apple и пока, судя по всему, уходить в отставку не планирует.

До этого сообщалось, что Apple проведет рекордный выкуп акций из-за плохих продаж.

Ранее инвестфонд легендарного инвестора Уоррена Баффета сократил свою долю в Apple на 13% из-за проблем корпорации.