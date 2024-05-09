Украинцев предупредили о подорожании цен на электричество

Украинцы столкнутся с резким повышением тарифов на электричество в июне. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко в комментарии для издания «Страна.ua».

По его словам, власти рассматривают возможность установления новой стоимости электроэнергии в диапазоне 3,5-4 гривны ($0,09-0,11) за 1 кВт/ч вместо действующего тарифа 2,64 гривны ($0,07). Таким образом, ожидается подорожание в полтора раза.

Кучеренко утверждает, что повышение тарифов может произойти уже 1 июня. Ранее о необходимости роста цен на свет заявляли в «Украинских распределительных сетях», отмечая потребность Украины в более $1 млрд для подготовки к осенне-зимнему периоду. Украинский Нацбанк также прогнозирует резкое повышение тарифов на электроэнергию.

Накануне стало известно, что из-за дефицита энергии на Украине вводятся временные ограничения на электроснабжение промышленности и бизнеса с 18:00 до 23:00.

Ранее на Украине сообщили о повреждениях на энергообъектах в пяти областях.