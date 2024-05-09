Пять человек погибли от отравления неизвестным веществом в Астрахани

В Астрахани от отравления неизвестным веществом погибли пять человек, еще 14 пострадавших находятся в больнице. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, инцидент произошел в ночь с 8 на 9 мая в Советском и Трусовском районах города. Тела мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет обнаружили в различных местах, включая транспортное средство. Предварительно, они употребляли наркотики и причиной их гибели стало отравление веществом.

Также с отравлением неизвестным веществом в медицинские организации поступили еще 14 жителей региона. Из них 11 человек находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Правоохранительные органы провели осмотры мест происшествий, опросили очевидцев и изъяли телефоны потерпевших. Назначен ряд экспертиз, а расследование находится на особом контроле у главы СУ СК России по региону.

Ранее в Астрахани суд арестовал трех человек по делу об отравлении метадоном.