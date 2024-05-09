Российский флаг появился в небе над Францией

Пилотажная элитная группа Военно-воздушных сил Франции Patrouille de France нарисовала в небе российский триколор во время парада в Марселе. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на видеозапись выступления французских летчиков.

Инцидент произошел 8 мая в ходе торжественных мероприятий по случаю прибытия олимпийского огня в Марсель.

Судя по видео, во время авиационного шоу пилоты выпустили дым и нарисовали в небе не французский, а российский флаг. Вероятно, летчики перепутали очередность синего и белого цветов, случайно изобразив российский триколор вместо государственного флага Франции, предполагает издание.

9 мая военный парад на Красной площади в Москве завершился пролетом авиационных групп высшего пилотажа. На столицей РФ пролетели две группы авиации — объединенный строй пилотажных групп «Русские витязи» на истребителях Су-30СМ и «Стрижи» на фронтовых истребителях МиГ-29, а также группы из шести штурмовиков Су-25, которые окрасили небо над Москвой дымами в цветах российского триколора.

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