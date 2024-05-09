Солистка группы «Чи-Ли» пожаловалась на выгорание из-за славы

Певица Ирина Забияка рассказала в интервью на «Новом радио», что не мечтает вернуться в свой пик популярности. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Забияка объяснила, что ее чересчур утомляла слава. В тот период артистка жила только работой, поэтому сильно выгорела.

«Это очень тяжело. И когда мне говорят, что я снова стремлюсь… Да, я хочу больше работы, больше гастролировать. Но вот этого ажиотажа, когда ты нужен везде, вот это я бы не очень хотела. Мне хочется быть с моими кошками, мне хочется быть у себя дома, с сыном проводить время», — поделилась певица.

Забияка получила известность в 2003 году, став солисткой группы «Чи-Ли». В 2006-м коллектив выпустил дебютный альбом «Преступление». Их первым хитом стала песня «Новый год в постели».

В феврале 2023-го Забияка вспомнила, что ее раздели во время съемок клипа группы «Чи-Ли» «Омут». Артистка отметила, что для нее данный видеоролик стал первым опытом работы с большой съемочной группой. Особенно ее смущало то, что приходилось сниматься голой.

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