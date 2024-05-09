Бастрыкин заинтересовался отравлением годовалого ребенка наркотиками матери в Москве

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом с отравлением годовалого ребенка наркотиками своей матери в Москве. Об этом сообщает Информационный центр СКР.

По информации ведомства, сейчас отравившаяся 6 мая годовалая девочка находится в реанимации. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.

По факту произошедшего начата процессуальная проверка. Бастрыкин поставил ее ход на контроль в центральном аппарате СКР, а также поручил руководителю регионального управления ведомства предоставить доклад о промежуточных итогах проверки и принятом по итогам решении.

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов Москвы. Годовалая девочка отравилась гашишем, который ее мать после употребления оставила на подоконнике. Ребенку стало плохо и родительница вызвала скорую. В больнице женщина призналась, что у нее есть проблемы с наркотиками.

Ранее Бастрыкин поручил доложить о деле подростка, которого незаконно осудили.