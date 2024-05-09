США и Британия обсудили стратегические санкции против России

Правительство Великобритании приняло высокопоставленную делегацию Соединенных Штатов для обсуждения «стратегических санкций», в том числе направленных против России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Соединенного Королевства.

В заявлении отмечается, что Вашингтон и Лондон подтвердили, что санкции и экспортный контроль «являются важными инструментами политики национальной безопасности».

«Мы продолжим работать с союзниками над ограничением источников российских доходов, в том числе от услуг и ключевых товаров, таких как энергоносители и металлы, которые позволяют России вести боевые действия», — говорится в заявлении.

Кроме того, стороны подтвердили общую приверженность «противодействию тем, кто угрожает миру, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке».

«Мы стремимся привлечь к ответу тех, кто несет ответственность за проведение или поддержку террористической и другой дестабилизирующей деятельности на Ближнем Востоке», — отмечается в материале.

Великобритания и Соединенные Штаты также подтвердили обязательство работать вместе с союзниками ради обеспечения эффективности санкционных мер и экспортного контроля, уточнили в правительстве Соединенного Королевства.

Ранее Британия лишит дипломатического статуса некоторые объекты РФ.