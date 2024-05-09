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Tesla заморозила наем новых сотрудников

Tesla резко сократила число открытых вакансий после тяжелого квартала

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Tyrone Siu/Reuters

Руководство Tesla решило временно приостановить поиск новых сотрудников, пишет Business Insider.

Производитель электромобилей на этой неделе сократил почти все открытые в Северной Америке вакансии, оставив лишь три предложения из более 3,4 тыс. Должности в основном находились в Калифорнии, Техасе и Неваде.

Заморозка найма персонала произошла после одного из самых тяжелых периодов в истории Tesla. Компания пережила волну «жестких» увольнений и уход как минимум шести топ-менеджеров. Кроме того, с начала года Tesla отозвала почти четыре тысячи Cybertrucks и вступила в ценовую войну с китайскими конкурентами.

В результате серии последовательных ударов прибыль Tesla в первом квартале не оправдала прогнозов почти по всем показателям, рухнув в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, до $1,13 млрд.

На днях Tesla подала в суд на индийскую компанию из-за товарного знака.

Ранее сообщалось, что разбогатевшие в пандемию компании за три года растеряли $1,5 трлн своей рыночной стоимости.

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