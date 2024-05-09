Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины

В девяти регионах Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

В 16:18 мск сирены прозвучали в Полтавской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

До этого стало известно, что воздушная тревога прозвучала во время выступления президента Украины Владимира Зеленского вместе с президентом Европарламента Робертой Метсолой в Киеве.

До этого сообщалось, что в Никопольском районе Днепропетровской области поврежден инфраструктурный объект.

За сутки сирены воздушной тревоги в Днепропетровской области прозвучали четыре раза.

5 мая глава администрации региона Сергей Лысак сообщал, что в Днепре поврежден инфраструктурный объект.

По его словам, после звуков взрывов, которые слушали до этого, возникло несколько пожаров. Лысак добавил, что в Никополе Днепропетровской области повреждения обнаружили на двух предприятиях. Других подробностей чиновник не назвал.

Ранее в районе Харькова зафиксировали взрыв.