Галустян презентовал песню к 9 Мая

Шоумен и комик Михаил Галустян записал песню-рассказ, посвященный Дню Победы Красной армии над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Композицию он опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В своей песне Галустян рассказывает о деде и внуке. Мальчик играет в компьютерную игру, где проходит миссию про Сталинград. Мужчина начал давать советы внуку, что делать в задании, и, когда мальчик прошел миссию, он спросил у родственника, играл ли тот в эту игру раньше. В песне дед объяснил, что сам был участником Сталинградской битвы.

Вместе с песней Галустян опубликовал клип, сделанный с помощью нейросети.

«С праздником, друзья. С Днем Победы! Моему деду посвящается», — подписал публикацию комик.

В 1994 году Галустян совместно с Александром Реввой создал университетскую команду КВН «Утомленные солнцем». Комики прошли в Высшую лигу и стали чемпионами 2003 года, а также трижды завоевали Летний кубок КВН. В 2006-м Галустян и другие участники КВН создали юмористический телепроект «Наша Russia». Шоумен также выступал в программе Comedy Club.

Ранее Михаил Галустян сменил шашлык на куриное мясо и похудел к лету.