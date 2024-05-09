Вор вынес из дома российского бизнесмена драгоценности на 8 млн рублей

В Ленобласти из сейфа в доме бизнесмена украли драгоценности более чем на 8 млн рублей. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 7 мая в деревне Сярьги. Супруга 46-летнего предпринимателя увидела на первом этаже двухэтажного дома пустой сейф и решила, что муж переложил ювелирную коллекцию в другое место. Однако позже выяснилось, что никто из них не трогал драгоценности.

Оказалось, что на участок пробрался вор. По предварительной информации «Фонтанки», в этот момент жилище и сейф с ценностями были заперты.

Из тайника пропали кольца, включая обручальные, а также серьги, колье, гарнитур и браслеты. Отмечается, что в коллекции присутствовали изделия от Cartier, Tiffany, Roberto Bravo и Louis Vuitton. По словам владельцев, в сейфе хранились драгоценности на 8,1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.

Ранее у россиянина похитили из тайника под раковиной миллионы рублей.