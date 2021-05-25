Минтруд разъяснил правила назначения новых пособий для малообеспеченных семей

Министерство труда России опубликовало правила получения новых выплат для малообеспеченных семей. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что пособие получат, в частности, женщины, вставшие на учет в консультацию в период до 12 недель беременности. Претендовать на выплату они смогут при условии, что среднедушевой доход в семье составляет менее прожиточного минимума на человека. Размер суммы составит половину прожиточного минимума в зависимости от региона. В среднем по России это 6351 рубль.

Также ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет смогут получить те, кто воспитывает детей в одиночку или находится в разводе. Сумма составит 50 процентов региональной величины прожиточного минимума для детей. Средняя выплата по России — 5650 рублей.

Назначать и выплачивать пособия будет Пенсионный фонд России. Подать заявление можно будет онлайн на портале госуслуг или в Пенсионном фонде лично.

Ранее сообщалось, что двум категориям россиян предложили облегчить процесс выплаты дополнительного социального обеспечения.