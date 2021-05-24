В Китае отвергли информацию о болезни трех вирусологов из Уханя до пандемии

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что информация издания Wall Street Journal о тяжелой болезни в ноябре 2019 года трех сотрудников Уханьского института вирусологии не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Уханьский институт вирусологии опубликовал 23 марта 2021 года заявление, в котором говорилось, что до 30 декабря 2019 года учреждение не сталкивалось с новой коронавирусной инфекцией. Также Лицзянь подчеркнул, что, согласно заявлению, по состоянию на 23 марта 2021 года ни один сотрудник института не заражался коронавирусной инфекцией.

Ранее WSJ сообщила, что трое сотрудников Института вирусологии Уханя тяжело заболели в ноябре 2019 года, до появления первых сообщений о коронавирусе нового типа.

До этого в мае республиканцы из комитета палаты представителей США по разведке заявили о «серьезных косвенных доказательствах» того, что вспышка COVID-19 могла произойти по причине утечки из Уханьского института вирусологии.

30 марта Всемирная организация здравоохранения опубликовала итоги первой поездки экспертов в китайский Ухань, откуда, предположительно, начал свое распространение коронавирус нового типа. На данном этапе исследований достоверно определить источник вируса и период его возникновения не удалось, отчитались в организации. Тем не менее, согласно основной версии ученых, мутировать в опасную для человека форму коронавирус мог в организме одного из животных, контактировавших с летучими мышами.